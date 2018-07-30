” السبب الرجل أو المرأة ” .. جدل واسع بسبب الطلاق ومغردون يفندون الأسباب

نايف السالم(صدى):

في ظل الصراعات التي يتعرض لها الزوجين والمشكلات التي تواجهما والتجارب التي يخوضهما سويًا، من المحتمل أن يفشلا في إدارة حياتهما والسيطرة عليها، ويلجئا إلى الطلاق بعد إخفاقهما في تحمل مسئولية الزواج، دون البحث عن الأسباب لحلها.

وآثارت أسباب الطلاق رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث شددوا على ضرورة توافر الثقافة الزوجية بمختلف مستوياتها الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية بين الزوجين الحديثين .

وعلى إثر ذلك، دشن النشطاء وسم تحت عنوان ” ما هي اسباب الطلاق ” ، عددوا خلاله أسباب التي تودي بالزوجين إلى الطلاق، واختلفت الأراء وتنوعت مابين أن وجود طرف منهما لايستحق الآخر ، وتدخل الأباء والآمهات في شؤون الأزواج والزوجات .

وعلق أحد خطباء المزاحمية على الوسم قائلاً: ” مشاكل الطلاق بسبب اختلال القوامه حيث الرجل لايرضى باختلالها والمرأة تريد الاخلال بها بحجة المال مالي وبهذا تكثر حالات الطلاق، المرأة العاقلة هي التي لاتدخل في صراع مع زوجها ولا تحاول تظهر له انها ليست في حاجته او انها تملك مالا يملك وهذا خطأ .

وزاد أحد المغردين المهتمين بالشؤون العامة : ” عدم تحمل المسؤلية من الطرفين او احدهم، بوقتنا الحالي للاسف أدنى مشكلة تحصل بينهم إما يطلق الرجل أو طلبت المرأة طلاقها ” .

وقال مغرد: ” ‏أسباب كثير ماتنحصر بتغريدة .. منها الخيانة ، عدم توافق فكري ، اهمال احد الطرفين ، حب التملك ، مراهقة الرجل المتأخرة ، غيرة البنت الزايدة ،مقولة ” زوجوة يعقل ” ، الزواج بدون قناعه بفكر او شكل ، واخر شي عدم الانجاب من احد الطرفين .. ” الطلاق ” حق و مو حرام ..

وتابعت مغردة: ” أهم الأسباب حينما يتدخّل الآباء والأمَّهات في شؤون الأزواج والزوجات، الأب يتابع ابنه في كلِّ صغير وكبير، وفي كلِّ جليل وحقير، والأم تتدخل في شؤون بنتها في كلِّ صغير وكبير، وجليل وحقير، حتَّى ينتهي الأمر إلى الطَّلاق والفراق ” .

وأضاف مغرد آخر : ” في الوقت الراهن سجلت المحاكم نسبة كبيرة في قضايا الطلاق ومن الأسباب الزواج المبكر للشاب حيث بأنه لم يدخل معترك الحياة،وسبب زواجه هو تفاخر والديه بهذا الزواج فقط، المردود المادي للأسرة الجديده قل مع غلاء الأسعار والرسوم والضرائب ” .