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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم
واس(صدى):

وصل بحفط الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى نيوم حيث سيقضي – حفظه الله – بعض الوقت للراحة والاستجمام, – حفظه الله – وأمده بعونه وتوفيقه.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 50751 ] نشر منذ 1 ساعة

حفظه الله في الحل والترحال ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة

ياهلا ويامرحبا يابوفهد الله يطيل عمرك ونورت نيوم بقدومك

[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 1 ساعة

اله يحفظه ويديم عليه الصحة والسعادة

[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 30 دقيقة

يا هلا بيك يا ابو فهد
الله يحفظك

[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يطول بعمرك ويحفظ لنا جميعا يارب

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يسعدك ويريح بالك ويطيل بعمرك

[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 27 دقيقة

كل عام وانت بخير سيدي خادم الحرمين الشريفين
الله يحفظك ويديمك

[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يحفظك ويديمك

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 20 دقيقة

يا هلا فيك سيدي خادم الحرمين
نيوم راح تتشرف وتنوربقدومك

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يحفظك يابو محمد في حلك وترحالك والديرة اللي تروح لها تشرفها يابو محمد

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