نشر : منذ 1 ساعة 3٬445 11 الاخبار المحلية خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم واس(صدى): وصل بحفط الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى نيوم حيث سيقضي – حفظه الله – بعض الوقت للراحة والاستجمام, – حفظه الله – وأمده بعونه وتوفيقه. الوسوم:خادم_الحرمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50751 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظه الله في الحل والترحال ,, آمين ,,
علي الجهني[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهلا ويامرحبا يابوفهد الله يطيل عمرك ونورت نيوم بقدومك
نوير[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 1 ساعة
اله يحفظه ويديم عليه الصحة والسعادة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1881 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي يحفظك يابو فهد ويطول بعمرك ويعينك على طاعتة
فهد[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 30 دقيقة
يا هلا بيك يا ابو فهد
الله يحفظك
فيصل[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يطول بعمرك ويحفظ لنا جميعا يارب
الجوهرة[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسعدك ويريح بالك ويطيل بعمرك
تركي[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل عام وانت بخير سيدي خادم الحرمين الشريفين
الله يحفظك ويديمك
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يحفظك ويديمك
ابو طيف[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 20 دقيقة
يا هلا فيك سيدي خادم الحرمين
نيوم راح تتشرف وتنوربقدومك
درباويه[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يحفظك يابو محمد في حلك وترحالك والديرة اللي تروح لها تشرفها يابو محمد