خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

واس(صدى):

وصل بحفط الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى نيوم حيث سيقضي – حفظه الله – بعض الوقت للراحة والاستجمام, – حفظه الله – وأمده بعونه وتوفيقه.