جيمس: أرغب بالفوز بدوري أوروبا مع ” بارين ميونخ “

ماجد محمد(صدى):

قرر النجم الكولومبي ” جيمس رودريغيز ” ، حسم الجدل حول مستقبله مع فريقه الحالي ” بايرن ميونخ ” ، الذي يلعب إليه معارًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال ” رودريغيز ” لوسائل الإعلام الإسبانية : ” أريد أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في جميع التكاليف، وهذه هي رغبتي لأنني سعيد جدًا هنا “، مضيفًا : ” أنه في الوقت الحالي أفكر في الحاضر، أنا سعيد هنا في بايرن ميونخ “.

وانتقل ” رودريغيز ” ، إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد بعقد إعارة لموسمين مع إمكانية الشراء، لكن تقارير أوضحت رغبة ” جولين لوبيتيغي ” مدرب ريال مدريد الجديد، في استعادة اللاعب الكولومبي، رغم تبقي عقد على إعارته إلى بايرن ميونخ.

وسجل ” رودريغيز ” ، 8 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في 39 مباراة في جميع المسابقات.

ومن جانبه قال ” نيكو كوفاتش ” مدرب بايرن ميونخ عن أداء جيمس : ” إنه لاعب تطور كثيرًا، وأنا سعيد جدًا له وأعتقد أنه سيجعلنا سعداء جدًا “.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن فشل ريال مدريد في استعاد ” رودريغيز ” سيمثل ضربة جديدة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما غادر النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، وفشل في ضم إدين هازارد وويليان وتيبو كورتوا.