بالفيديو.. عمالة تعيد تدوير الأثاث بطرق غير صحية بضواحي المدينة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ” مقطع فيديو ” يوضح مداهمة من قبل وزارة ” التجارة ” ، بالتعاون مع أمانة المدينة وشرطة المدينة وحملة وطن بلا مخالف على أحد أحواش الغنم بضواحي المدينة .

وأوضح ” الفيديو ” ، قيام عمالة مخالفة بجلب الأثاث القديم من القمامة، وإعادة تصنيع أثاث منزلي رخيص منه مثل ” مجالس، وأسِرّة كبار، وأطفال ” تتسبب بالكثير من الأمراض .