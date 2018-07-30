بالفيديو.. عمالة تعيد تدوير الأثاث بطرق غير صحية بضواحي المدينة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ” مقطع فيديو ” يوضح مداهمة من قبل وزارة ” التجارة ” ، بالتعاون مع أمانة المدينة وشرطة المدينة وحملة وطن بلا مخالف على أحد أحواش الغنم بضواحي المدينة .
وأوضح ” الفيديو ” ، قيام عمالة مخالفة بجلب الأثاث القديم من القمامة، وإعادة تصنيع أثاث منزلي رخيص منه مثل ” مجالس، وأسِرّة كبار، وأطفال ” تتسبب بالكثير من الأمراض .
فهد[ عدد التعليقات: 1772 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله لا يوفقه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله