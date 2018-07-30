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بالفيديو.. عمالة تعيد تدوير الأثاث بطرق غير صحية بضواحي المدينة

بالفيديو.. عمالة تعيد تدوير الأثاث بطرق غير صحية بضواحي المدينة
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ” مقطع فيديو ” يوضح مداهمة من قبل وزارة ” التجارة ” ، بالتعاون مع أمانة المدينة وشرطة المدينة وحملة وطن بلا مخالف على أحد أحواش الغنم بضواحي المدينة .

وأوضح ” الفيديو ” ، قيام عمالة مخالفة بجلب الأثاث القديم من القمامة، وإعادة تصنيع أثاث منزلي رخيص منه مثل ” مجالس، وأسِرّة كبار، وأطفال ” تتسبب بالكثير من الأمراض .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1772 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله لا يوفقه

[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 49 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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