التحفظ على ” براد ” يحمل 5 أطنان من الخضروات الفاسدة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكنت ‏الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بأمانة منطقة ‎تبوك وخلال جهودها المتواصلة ضمن برنامج ‎غذاؤكم أمانة من ضبط إحدى البرادات التي تحمل مايزيد على(5) أطنان من الخضروات الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل دخولها للسوق المركزي.

وقررت ادارة مراقبة الأسواق حجز البراد لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية تقوم بها الأمانة ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار بيع المواد الغذائية الغير صالحة.