خالد النمر يوجه رسالة للأطباء
وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين رسالة لأصدقائه الأطباء.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صديقي العزيزإعلم أن المريض يخاف كثيراً اذا إتصلتْ به المستشفى بعد إجرائه للفحوصات أو قُدِّم موعده عند الطبيب او طُلِبَ حضوره فوراً.
وأضاف هؤلاء هدّئ من روعهم وبلّغهم الرسالة بلطفٍ و تفاؤل ولاتزد مخاوفهم بغموضك..وتجعلهم يأتون للمستشفى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
فهد[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافية