خالد النمر يوجه رسالة للأطباء

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين رسالة لأصدقائه الأطباء.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صديقي العزيزإعلم أن المريض يخاف كثيراً اذا إتصلتْ به المستشفى بعد إجرائه للفحوصات أو قُدِّم موعده عند الطبيب او طُلِبَ حضوره فوراً.

وأضاف هؤلاء هدّئ من روعهم وبلّغهم الرسالة بلطفٍ و تفاؤل ولاتزد مخاوفهم بغموضك..وتجعلهم يأتون للمستشفى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.