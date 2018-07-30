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خالد النمر يوجه رسالة للأطباء

خالد النمر يوجه رسالة للأطباء
علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الإثنين رسالة لأصدقائه الأطباء.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صديقي العزيزإعلم أن المريض يخاف كثيراً اذا إتصلتْ به المستشفى بعد إجرائه للفحوصات أو قُدِّم موعده عند الطبيب او طُلِبَ حضوره فوراً.

وأضاف هؤلاء هدّئ من روعهم وبلّغهم الرسالة بلطفٍ و تفاؤل ولاتزد مخاوفهم بغموضك..وتجعلهم يأتون للمستشفى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيك العافية

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