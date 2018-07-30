وزير الصحة: علاج فيروس ” سي ” متوفر بنسبة شفاء 95%
أعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أن علاج فيروس الكبد ” سي ” متوفر وبنسبة شفاء تتجاوز الـ95%.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بفضل الله وحمده علاج فيروس الكبد سي الآن متوفر وبنسبة شفاء تتجاوز الـ ٩٥٪، بعد أن كان من الامراض المستعصية ” .
وأضاف : ” للحصول على العلاج اتصل بـ ٩٣٧.. نسعى للقضاء عليه بشكل كامل في السعودية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31672 ] نشر منذ 1 ساعة
ظهور الأمراض وأرتفاع الأسعار
وكل مصيبة
سببها ذنوبنا😐