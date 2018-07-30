سالم الدوسري: تجربتي بفياريال أفادتني جدًا وكنت حزين لترك الهلال

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب ” سالم الدوسري ” نجم نادي الهلال، اليوم الإثنين، في حواره مع الجمهور، إنه شعر بالسعادة حينما وصله عرض الإعارة من ” فياريال ” للإحتراف الخارجي، ولكنه حزن تركه ” الهلال ” .

وأضاف ” الدوسري ” ، أن التجربة الإحترافية التي خضتعها في فياريال كانت مفيدة جداً بالنسبة لي على أكثر من جانب، لافتًا إلى أن كل لاعب في الهلال لديه خصائص تميزه عن الأخر وهذا سبب تميز النادي.

وأشار ” الدوسري ” ، إلى أن إحتفاليته والتي يقوم بها بوضع يديه عكس بعضها تشير إلى ” الجناح الطائر ” .

وأكمل ” الدوسري ” ، أن كل مدرب قادني كانت له خصائص تميزه لذلك لا يمكنني الحكم على أفضل مدرب.