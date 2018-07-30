العثور على مفقود تهامة الباحة متوفيا في منطقة جبليه وعره

محمد بن شقيه(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في التاسعه صباح اليوم الاثنين عن العثور على مفقود محافظة قلوه في قرية الحصحص وعلى الفور تم تحريك ٣ فرق دفاع مدني بحث من مركز وسط محافظة قلوه ومركز الشعراء مكون من ١٢ فرد مع ضابط وتم البحث فالمواقع المحدده حتى تم العثور على المفقود متوفى على مسافة تقدر ٦ كيلومتر تقريباً من بداية نقطة البحث وتم العثور عليه في منطقه جبليه وعره.

وحسب افادة ذويه بان الجثه المتحلله تعود للمفقود نفسه وتم دعم الموقف من ادارة الحجره الى موقع الجثه ونقل الجثه بواسطة النقاله بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي في الموقع.

وتم تسليم الموقع للشرطه لأستكمال اجراءاتهم بحكم الأختصاص.

صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي.