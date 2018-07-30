الأميرة تشارلوت تثبت أنها الأميرة المثالية!

لندن(صدى):

أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن الأميرة تشارلوت ابنه الأمير وليام والدوقة كيت ميدلتون، أثبتت بالفعل أنها الأميرة المثالية.

وأشارت التقارير، إلى أن الأميرة التي تبلغ 3 أعوام فقط من العمر، لا تزال لديها الكثير لتتعلمه في القواعد والبروتوكول الملكي، ومع ذلك فإنها لا يتطلب منها الانحناء أمام الملكة بعكس أخيها الأكبر الأمير جورج.

وأوضحت، أن الأطفال الملكيين لا يجب عليهم اتباع كل القواعد والتقاليد الملكية عندما يكونوا أطفالًا وحتى سن الخامسة من العمر؛ لذلك فإنه من المتوقع أن ينحني الأمير جورج للملكة بعدما احتفل بميلاده الخامس في وقت سابق من الشهر الجاري.