أمير تبوك يقدم دعم مالي للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة في مهرجان الورد والفاكهة

محمود البلوي(صدى):

علمت ” صحيفة صدى ” أن المشاركين في مهرجان الورد والفاكهة هذا العام من الاسر المنتجة و أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب والشابات السعوديين والمشاركين في المعرض المصاحب لمهرجان الورد والفاكهة والمزارعين قد تلقوا دعم مادي مجزي من سمو امير منطقة تبوك وياتي هذا الدعم في إطار حرص سموه على تشجيعهم لمواصلة أعمالهم وتحقيق دخل مجزي لهم بالاعتماد على أنفسهم وخدمة اسرهم .

ومن جهته أعربت كلاً من فضية البلوى وسلمى الحويطي عن عظيم الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك على هذا الدعم السخي واللفتة الكريمة من سموه الغير مستغربة في دعمه للأسر المنتجة بالمنطقة.