شاهد.. ماقاله المتحدث باسم الحكومة البريطانية عن مطاعم جدة!
نشر المتحدث باسم الحكومة البريطانية ” إدوين سامويل ” ، فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يثني على مطاعم المأكولات البحرية في جدة .
واستعرض ” إدوين ” خلال الفيديو أحد مطاعم المأكولات البحرية في جدة ، التي تحوي الكثير من انواع الأسماك وتجعل الاختيار أمامه واسع مؤكدا خلال الفيديو أنه شغوف لتناول سمك البحر الأحمر .
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية دائماً يتحدث عنه حبــه للأجواء في السعودية والطعام السعودي، حيث حرص في رمضان في رمضان الماضي على مشاركة أصدقائه المسلمين، وجبة السحور لأول مرة.
فهد[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 34 دقيقة
حياك الله