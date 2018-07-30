شاهد.. ماقاله المتحدث باسم الحكومة البريطانية عن مطاعم جدة!

نايف السالم(صدى):

نشر المتحدث باسم الحكومة البريطانية ” إدوين سامويل ” ، فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يثني على مطاعم المأكولات البحرية في جدة .

واستعرض ” إدوين ” خلال الفيديو أحد مطاعم المأكولات البحرية في جدة ، التي تحوي الكثير من انواع الأسماك وتجعل الاختيار أمامه واسع مؤكدا خلال الفيديو أنه شغوف لتناول سمك البحر الأحمر .

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية دائماً يتحدث عنه حبــه للأجواء في ‎السعودية والطعام السعودي، حيث حرص في رمضان في رمضان الماضي على مشاركة أصدقائه المسلمين، وجبة السحور لأول مرة.