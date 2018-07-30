3 شقيقات يقتلن زعيم مافيا بعد أعوام من الاغتصاب

موسكو(صدى):

أقرت 3 شقيقات روسيات، بأنهن قتلن والدهم زعيم المافيا عبر طعنه حتى الموت، وذلك إثر تعرضهن إلى اعتداءات جنسية وجسدية مروعة من قبله.

ويواجه كل من كريستينا (19 عامًا) وأنجلينا (18 عامًا) وماريا (17 عامًا)، السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، على خلفية اتهامهن بقتل والدهن زعيم المافيا ومدمن الهيروين ميخائيل خاتشوريان.

وعثرت الشرطة على جثة والدهن وهي مصابة بعشرات الطعنات، بالقرب من مصعد داخل عمارته الخاصة في موسكو، واعترفت الشقيقات بأنهن من قتله للأسباب المذكورة.

وكشفت تقارير صحفية روسية، أن الوالد هددهن في يوم الواقعة بسكين، فأحضرت إحداهن سكينًا وبدأت بطعنه، ثم انضمت شقيقاتها إليها، مؤكدة على لسان بعض الأقارب والجيران أنه كان طاغيًا، و أنه اغتصب فتاة واحدة على الأقل من بناته، كما كان يضربهن دائمًا، وسبق واصطحبهن إلى غابة وهددهن بالقتل، وقد حاولت إحداهن الانتحار من قبل.