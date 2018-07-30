امير تبوك يستقبل معالي الشيخ عبدالعزيز الحميد

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك اليوم الأثنين بمكتب سموه بالاماره معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض سابقاً وعضو المحكمة العليا ورئيس محاكم منطقة تبوك سابقاً والذي قدم للسلام على سموه بعد إحالته على التقاعد وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمعالي الشيخ الحميد منوهاً بعطاءه الممتد عبر سنوات تنقل فيها بين عدة مناصب خدم من خلالها دينه ومليكه ووطنه متمنياً سموه له التوفيق.

ومن جهته أعرب معالي الشيخ عبد العزيز الحميد عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على ماحضي به من دعم وتوجيهات من سموه طيلة فتره عمله سائلاً المولى القدير إن يجزى سمو أمير منطقة تبوك خير الجزاء