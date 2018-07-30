بالفيديو.. السيول تضرب منطقة الزيمة شرق مكة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق الطقس المتقلب وجريان السيول بمنطقة الزيمة الواقعة شرق مكة المكرمة.

وأوضح ” الفيديو ” ، الذى صوره أحد المواطنين بالمنطقة جريان شديد للسيول جاء ذلك بعد إطلاق الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، لمناطق بمكة المكرمة، ينذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.