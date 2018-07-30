معروف يوسف يوجه بوصلته للدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

أعلن أسامة فرحات وكيل اللاعب النيجيري ” معروف يوسف “، اليوم الإثنين، أن لاعب الزمالك الحالي قد حدد وجهته قاصدًا الدوري السعودي.

وأضاف ” فرحات ” في تصريحات له ، أن ” يوسف ” يفاضل بين الفتح والاتفاق، لافتًا إلى ضعف احتمال تجديد معروف للزمالك، وأن الصفقة ستكون بيعًا نهائيًا وليست انتقالاً على سبيل الإعارة.

وأكمل ” فرحات ” ، أنه من المقرر أن يحسم اللاعب قراره اليوم، وينتهي عقد معروف مع الزمالك في 2019، والذي يريد التجديد لصاحب الـ 26 عامًا ثم إعارته، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.