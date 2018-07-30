العين ووفاق سطيف يفتتحان مواجهات دور الـ32 من كأس العرب للأندية غدًا

نواف السالم(صدى):

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بمباريات دور الـ32 والتي تعد الأكبر والأضخم في تاريخ بطولات الاتحاد وعلى المستوى القاري.

وسيفتتح فريقي العين الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري مواجهات الذهاب في العاصمة الكرواتية زغرب.

ويذكر أن رئيس الاتحاد تركي آل الشيخ أعلن في الـ24 من شهر أبريل الماضي خلال حفل مراسم قرعة هذه البطولة، عن تخصيص جائزة مالية كبرى لصاحب المركز الأول تبلغ 6 ملايين دولار.