السجن 8 أشهر لزوج حرض الرجال على اغتصاب زوجته

لندن(صدى):

أقدم زوج بريطاني، على إنشاء صفحة مزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، يحث فيها الرجال على اغتصاب زوجته التي تعيش بعيدًا عنه كي ينتقم منها.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الزوج الذي يدعى ” أدريان ويلكس ” ، أعد حسابًا مزيفًا باسم زوجته، وأخبر الرجال بأنها تحب أن تتعرض للاغتصاب، وأفصح لهم عن مكان عملها ورقم سيارتها حتى يتمكنوا من مقابلتها.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، على نجاح خطة الزوج، وتوجه أحد الرجال إلى مقر عمل الزوجة بعدما تصور أنه أخذ ميعادًا منها، ولكن الزوجة استغربت لما يحدث وأبلغت الشرطة.

ومن جانبها قامت أجهزة الأمن البريطانية، بالتحقيق وجمع معلومات من الزوجة ومن الرجل الذي قابلها، فيما تبين أن زوج السيدة قام بإنشاء صفحة عبر ” فيسبوك ” وضع فيها صورتها عارية ودعا الكثيرين فيها لاغتصابها.

وتمكنت ” الشرطة البريطانية ” ، من إلقاء القبض على ” أدريان ” ، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بعدما إعترف بجريمته.