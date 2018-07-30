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بعد تغيبه يوم كامل.. ” الحربي ” يعود لأسرته في الرياض

بعد تغيبه يوم كامل.. ” الحربي ” يعود لأسرته في الرياض
بدر الحارثي(صدى):

كشفت مصادر لصحيفة ” صدى ” ، عن عودة الشاب فيصل بن فهد الحربي البالغ من العمر 16 سنة، إلى منزله اليوم ، وذلك بعد تغيبه مدة يوم كامل .

وأضافت المصادر أن ” الحربي ” بصحة جيدة، وجاري إكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية .

كان الشاب فيصل بن فهد الحربي، قد تغيب عن منزله منذ أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ صباحًا، حيث يقطن مع أسرته في حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض؛ ويتمتع بكامل قواه العقلية.
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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50742 ] نشر منذ 2 ساعتين

راح يقضي مشوار ورجع ,,

,, الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله والشكر اللي ردع لكم سالم

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