بعد تغيبه يوم كامل.. ” الحربي ” يعود لأسرته في الرياض

بدر الحارثي(صدى):

كشفت مصادر لصحيفة ” صدى ” ، عن عودة الشاب فيصل بن فهد الحربي البالغ من العمر 16 سنة، إلى منزله اليوم ، وذلك بعد تغيبه مدة يوم كامل .

وأضافت المصادر أن ” الحربي ” بصحة جيدة، وجاري إكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية .

كان الشاب فيصل بن فهد الحربي، قد تغيب عن منزله منذ أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ صباحًا، حيث يقطن مع أسرته في حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض؛ ويتمتع بكامل قواه العقلية.

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