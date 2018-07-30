بعد تغيبه يوم كامل.. ” الحربي ” يعود لأسرته في الرياض
كشفت مصادر لصحيفة ” صدى ” ، عن عودة الشاب فيصل بن فهد الحربي البالغ من العمر 16 سنة، إلى منزله اليوم ، وذلك بعد تغيبه مدة يوم كامل .
وأضافت المصادر أن ” الحربي ” بصحة جيدة، وجاري إكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية .
كان الشاب فيصل بن فهد الحربي، قد تغيب عن منزله منذ أمس الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ صباحًا، حيث يقطن مع أسرته في حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض؛ ويتمتع بكامل قواه العقلية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50742 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح يقضي مشوار ورجع ,,
,, الحمد لله على السلامه ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله والشكر اللي ردع لكم سالم