ديافرم: 5 وظائف صحية شاغرة بسكاكا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ديافرم ” Diaverum ” المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، اليوم الإثنين، عن حاجتها لعاملين لشغل عدد (5) وظائف صحية، على مسمى ” ممرض غسيل الكلى “، بفروع الشركة في مدينة سكاكا.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي:

https://www.diaverumarabia.jobs/ar/job-search-results/