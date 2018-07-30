بالفيديو.. استهدافات التحالف العربي لمواقع أسلحة حوثية في اليمن

سعيد العجل(صدى):

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالعمليات العسكرية لدعم الجيش الوطني اليمني، مقطع فيديو يوثق تدمير وتحييد قدرات المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وأوضح المقطع، لحظة استهداف ومهاجمة منظومة مواقع صواريخ باليستية في صعدة، وكذلك ورشة تجميع وتفخيخ طائرات بدون طيار للمليشيا الحوثي الإرهابية في حرض.

كما بيَّن لحظة استهداف ومهاجمة عربة إمداد لعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية، بالإضافة إلى استهداف عناصر قناصين من المليشيا الحوثي الإرهابية، ومخزن أسلحة للحوثيين في صعدة.

ووثق الفيديو، لحظة استهداف ومهاجة عربة لنقل الأسلحة في حجة/ ميدي، ومهاجمة اتصالات المليشيا الحوثية في صعدة، وعربة نقل أسلحة وألغام لهم في الملاحيظ.