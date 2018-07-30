بالفيديو.. الجوازات ترصد تأشيرات تجارية غير صالحة للحج

علي القحطاني (صدى):

قام اللواء سليمان اليحيي مدير عام الجوازات، بزيارة تفقدية لاستقبال الحجاج في مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للتأكد من سير الإجراءات وفقاً لما خطط له .

وأكد ” اليحيي ” رصد أشخاص قادمين للمملكة بتأشيرات زيارة تجارية وهي موقوفة خلال فترة الحج بعضهم يخدع من خارج المملكة وبعضهم يأتي على شركات وهمية ليس لها وجود، مضيفا: ” نوجه بالتأكد من صحة المعلومات وصحة التأشيرة لأنه لا يمكن قبول الشخص إلا بتأشيرة الحج المعتمدة ” .

وأشار مدير عام الحوازات إلى تناغم بين القطاعات إدارة المطار ووزارة الحج والعمرة والصحة والجمارك والجوازات والشرطة جميعهم لديهم دور في تنظيم الحجاج.

يذكر أن حج هذا العام يشهد حضور قيادي مستمر لمتابعة سير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الانظمة الصادرة من وزارة الداخلية ، حيث انه أكثر من 230 الف جواز سفر أنهت اجراءاتهم من قبل مطار الامير محمد بن العزيز الدولي .