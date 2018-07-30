مورينيو لـ ” لاعبي يونايتد ” : فكروا في تقليص عطلاتكم لمساعدة الفريق

نواف السالم(صدى):

دعا مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، لاعبي الفريق الذين شاركوا في كأس العالم بروسيا أن يفكروا في تقليص مدد عطلاتهم من أجل مساعدة الفريق المستنزف في المراحل الاولى من الموسم الجديد.

وتلقى يونايتد هزيمة 4-1 أمام غريمه ليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية أمس الأحد والتي تأتي استعدادا للموسم الجديد.

ويذكر أن مجموعة من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول لمانشستر يونايتد تمضي عطلة حاليا بعد المشاركة في كأس العالم ومنهم بول بوجبا وروميلو لوكاكو وجيسي لينجارد.