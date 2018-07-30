بالفيديو.. الفالح: احذروا فرك العين يسبب أمراض القرنية

علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون، اليوم الإثنين، من تقليد مقطع فيديو لأحد المواطنين، تم تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدل واسع عن تدليك العين لإستعادة النظر، مشددًا على عدم الإنسياق وراء السوشيال ميديا.

وأوضح ” الفالح “، خلال الفيديو، أن هذا الرأي ليس له أي أساس من الصحة وليس له دليل علمي واحد، وأن فرك العين قد يسبب مشاكل في قرنية العين.