حليمة بولند ترد لأول مرة على أنباء طلاقها

أميرة خالد(صدى):

ردَّت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، على أنباء طلاقها التي انتشرت خلال الأيام الماضية، وذلك عبر نشر مجموعة لقطات لأخبار تداولت خبر انفصالها بعد شرهين فقط من زواجها.

وعبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ، اختارت الأخبار التي تناولت موضوع صورتها المثيرة للجدل، والتي كانت السبب في الاعتقاد بأنها انفصلت، دون أن توضح إن كان هذا نفيًا لخبر الطلاق أم لا.

ونشرت مقطعًا لمقابلة لها تم نشرها بعنوان ” ظهور حليمة بولند بعد الطلاق لأول مرة ” ، وهي تعود إلى ما قبل عام من الآن على حد وصفها.

كما نشرت خبرًا من إحدى المجلات تناول نبأ طلاقها، معلقة : ” كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر ” .

ولم تنفي ” بولند ” أو تؤيد خبر طلاقها، وبدت طريقتها مرتبكة أكثر منها واضحة.