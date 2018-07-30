مجموعة إيلاف تتيح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مجموعة إيلاف، عددًا من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في بعض التخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى: موظف استقبال النادي الصحي النسائي (عدد وظيفتين/ للنساء)، موظف نظافة المطبخ (عدد 8 وظائف/ للرجال).

كما بيَّنت أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2018م، و مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال الرابط هنـــــا .