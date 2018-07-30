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حساب المواطن : الحالات التي يمكن للمرأة التسجيل فيها كمستفيد رئيسي

حساب المواطن : الحالات التي يمكن للمرأة التسجيل فيها كمستفيد رئيسي
عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب المواطن اليوم الإثنين، أنه يمكن للمرأة التسجيل كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات وهي ” المهجورة -متزوجة من غير سعودي -عائلة سجين -عائلة فاقد الأهلية -زوجها غائب”.

وأضاف : ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة .

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص هذا الموضوع.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

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