بالفيديو.. وزير خارجية بريطانيا يخطئ في جنسية زوجته أمام الصينيين!
ارتكب وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت، خطأ غير مقصود بحق زوجته في بكين أثار ضحك نظيره الصيني حيث قدّمها على أنها يابانية .
وقال وزير الخارجية البريطاني خلال لقاء مع نظيره الصيني وناغ يي أمام الصحافيين: ” زوجتي يابانية .. زوجتي صينية يا للخطأ الرهيب الذي لا ينبغي ارتكابه ” ، ما أثار ضحك المسؤولين الصينيين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 14 دقيقة
مار بس ……………؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 14 دقيقة
مار بس ……………؟