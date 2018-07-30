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بالفيديو.. وزير خارجية بريطانيا يخطئ في جنسية زوجته أمام الصينيين!

بالفيديو.. وزير خارجية بريطانيا يخطئ في جنسية زوجته أمام الصينيين!
لندن(صدى):

ارتكب وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت، خطأ غير مقصود بحق زوجته في بكين أثار ضحك نظيره الصيني حيث قدّمها على أنها يابانية .

وقال وزير الخارجية البريطاني خلال لقاء مع نظيره الصيني وناغ يي أمام الصحافيين: ” زوجتي يابانية .. زوجتي صينية يا للخطأ الرهيب الذي لا ينبغي ارتكابه ” ، ما أثار ضحك المسؤولين الصينيين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 14 دقيقة

مار بس ……………؟

[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 14 دقيقة

مار بس ……………؟

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