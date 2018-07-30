أمير الحدود الشمالية يفتتح البرنامج التدريبي لمنسوبي الأجهزة العامة

محمد السعران(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم البرنامج التدريبي عن مؤشرات الأداء والاستراتجيات وإدارة التغيير لمنسوبي الأجهزة العامة في المنطقة الذي ينفذه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” بالتعاون مع إمارة المنطقة خلال الفترة مابين 17-19/ 11/ 1439هـ في مقر النادي الأدبي في مدينة عرعر .

وفور وصول سموه لمقر النادي الأدبي بعرعر تجول في في قاعات التدريب حيث التقى بممثلي الإدارات الحكومية المشاركة في البرامج التدريبية واستمع إلى شروحات موجزة عن البرامج والتي تشمل أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الاستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الاستراتيجية .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بجميع المشاركين في البرامج التدريبية ، متطلعا سموه إلى مساهمة البرامج التدريبية بالارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة، وتعزيز قدرات منسوبيها في مجال إدارة الأداء وقياسه وكذلك صقل مواهب المتدربين وقدراتهم عبر تدريبهم وتكثيف معلوماتهم وأساليبهم العملية بالمعرفة العلمية في مجال قياس وإدارة الأداء .

وأبدى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تقديره للجهود المبذولة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية ، مؤكدا سموه أن منهجيات قياس ، ستسهم -بمشيئة الله – في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتوجهات القيادة الرشيدة – بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وتحقيقا لأهدافها الإستراتيجية ومستهدفاتها مما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الحكومي ، وصولاً لتحقيق أداء حكومي مميز والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية ونشر ثقافة القياس ومسابقة الزمن امتثالا لتوجيه سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – ولاقتفاء آثار سموه التي شملت كل المجالات وكل الميادين نحو غدا أجمل للوطن والمواطن ، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في البرامج التدريبية .

عقب ذلك التقطت الصور التذكارية مع المشاركين في البرامج التدريبية .

وتشمل موضوعات البرنامج التدريبي أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الاستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الاستراتيجية .