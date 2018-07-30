” طرق عسير ” تزيل آثار الأمطار وتعيد الحركة المرورية إلى طبيعتها

محمد السعران(صدى):

قامت إدارة الطرق بمنطقة عسير بالتجاوب وسرعة تأمين المعدات اللازمة لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على محافظة رجال ألمع وسال على إثرها وادي قرية رجال وذلك بمتابعة من قبل فرع وزارة النقل وكذلك جهاز الإشراف على عقد الصيانة رقم (٨٠٢) وتواجد معدات وأيدي عاملة للمقاول شركة شبه الجزيرة ، حيث قامت الفرق بإزالة الصخور التي جرفتها السيول فأدت إلى إعاقة الحركة المرورية على طريق القرية التراثية .

وتأتي هذه الجهود ضمن المجهودات التي تبذلها إدارة الطرق بالمنطقة للحفاظ على السيولة المرورية وعدم حدوث تكدثات لا قدر الله وكذلك في إطار الصيانة المستمرة للطرق والنظر في احتياجاتها من نظافة وغيرها .