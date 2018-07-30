شخص يدخل حالة ” هستيريا ” ومحاولاً الانتحار ومواطنين يتدخلون في عفيف

سامي المجيدير(صدى):

في حادثه غريبة من نوعها حدثت في محافطة عفيف قال شهود عّيان لـ ” صدى الالكترونية ” بأن شخصاً يقود سيارته قد توقف على طريق الملك عبدالعزيز في محافظة عفيف ويتضح انه دخل في حالة ” الهاستيريا ” بعد تّلقيه اتصالاً عبر هاتفه الجوال وقام الشخص وفقاً لشهود عيان بمحاولة قد تكون محاولة منه للإنتحار بعد توقفه بطريق العام امام المركبات المسرعه وتصرفه بشكل غريب مما اظطر الناس ممن كان يشاهده لتّدخل فوراً ومحاولة تهدئة الشخص المضطرب وقاموا بأبلاغ الاسعاف الذي وصل بسرعه للموقع وبمساعدة الجميع تمكنوا اخيراً بعد مقاومة منه المسعفين من ادخاله عربة الاسعاف .

من جهته أكد مدير العلاقات العامه والاعلام في طوارئ مستشفى عفيف العام محمد المغيري ان فرق الهلال الاحمر احضرت الشخص المصاب بحالة ” الهيستريا ” وتلقى العلاج اللازم .