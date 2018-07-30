  • الإثنين 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شخص يدخل حالة ” هستيريا ” ومحاولاً الانتحار ومواطنين يتدخلون في عفيف

شخص يدخل حالة ” هستيريا ” ومحاولاً الانتحار ومواطنين يتدخلون في عفيف

شخص يدخل حالة ” هستيريا ” ومحاولاً الانتحار ومواطنين يتدخلون في عفيف
سامي المجيدير(صدى):

في حادثه غريبة من نوعها حدثت في محافطة عفيف قال شهود عّيان لـ ” صدى الالكترونية ” بأن شخصاً يقود سيارته قد توقف على طريق الملك عبدالعزيز في محافظة عفيف ويتضح انه دخل في حالة ” الهاستيريا ” بعد تّلقيه اتصالاً عبر هاتفه الجوال وقام الشخص وفقاً لشهود عيان بمحاولة قد تكون محاولة منه للإنتحار بعد توقفه بطريق العام امام المركبات المسرعه وتصرفه بشكل غريب مما اظطر الناس ممن كان يشاهده لتّدخل فوراً ومحاولة تهدئة الشخص المضطرب وقاموا بأبلاغ الاسعاف الذي وصل بسرعه للموقع وبمساعدة الجميع تمكنوا اخيراً بعد مقاومة منه المسعفين من ادخاله عربة الاسعاف .

من جهته أكد مدير العلاقات العامه والاعلام في طوارئ مستشفى عفيف العام محمد المغيري ان فرق الهلال الاحمر احضرت الشخص المصاب بحالة ” الهيستريا ” وتلقى العلاج اللازم .


الوسوم:

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 43 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يشفيه منما فيه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يهديه

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يسامحه

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يسامحه ويعفي عنه

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا حول ولاقوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يهون بلاوي الدنيا

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يسترها عليه وعلينا جميعا

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 18 دقيقة

مؤكد شي وصله لكذا
الله يهونها عليه

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 15 دقيقة

لا مافي شي يستحق اخي ابو طيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *