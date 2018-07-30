شخص يدخل حالة ” هستيريا ” ومحاولاً الانتحار ومواطنين يتدخلون في عفيف
في حادثه غريبة من نوعها حدثت في محافطة عفيف قال شهود عّيان لـ ” صدى الالكترونية ” بأن شخصاً يقود سيارته قد توقف على طريق الملك عبدالعزيز في محافظة عفيف ويتضح انه دخل في حالة ” الهاستيريا ” بعد تّلقيه اتصالاً عبر هاتفه الجوال وقام الشخص وفقاً لشهود عيان بمحاولة قد تكون محاولة منه للإنتحار بعد توقفه بطريق العام امام المركبات المسرعه وتصرفه بشكل غريب مما اظطر الناس ممن كان يشاهده لتّدخل فوراً ومحاولة تهدئة الشخص المضطرب وقاموا بأبلاغ الاسعاف الذي وصل بسرعه للموقع وبمساعدة الجميع تمكنوا اخيراً بعد مقاومة منه المسعفين من ادخاله عربة الاسعاف .
من جهته أكد مدير العلاقات العامه والاعلام في طوارئ مستشفى عفيف العام محمد المغيري ان فرق الهلال الاحمر احضرت الشخص المصاب بحالة ” الهيستريا ” وتلقى العلاج اللازم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفيه منما فيه .. آمين ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يهديه
فهد[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يسامحه
نهى[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يسامحه ويعفي عنه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولاقوة الا بالله
العاشق[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يهون بلاوي الدنيا
مليكة[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يسترها عليه وعلينا جميعا
ابو طيف[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 18 دقيقة
مؤكد شي وصله لكذا
الله يهونها عليه
نوير[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا مافي شي يستحق اخي ابو طيف
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الله يشفيه ويعافيه