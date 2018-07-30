اللجنة الأمنية للحج تناقش الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج

سعيد العجل(صدى):

ترأس معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني، صباح هذا اليوم الاثنين 17/11/1439 هـ ، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة ، اجتماع اللجنة الأمنية للحج بحضور أعضائها كافة

وفي مستهل الاجتماع نقل معاليه لأعضاء اللجنة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، وتمنياته للقطاعات الامنيه المشاركة والعسكريه المسانده بالتوفيق في تنفيذ مهامهم للمحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام، واستعرض المجتمعون مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الامنية والعسكرية كافة لتنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال أداء فريضة الحج.

كما ناقش المجتمعون ما ورد بجدول الاجتماع من موضوعات و اتخذوا بها عدد من التوصيات إضافة لمناقشة الخطط المساندة وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وإقامتهم فيها، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من خدمات وإمكانات مادية وبشريه.