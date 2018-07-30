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مصرع عريس أثناء ذهابه لحفل زفافه

مصرع عريس أثناء ذهابه لحفل زفافه
هانوي(صدى):

أكدت الحكومة الفيتنامية، اليوم الإثنين، مصرع 13 شخص وإصابة 4 آخرين، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل ضيوفًا في طريقهم إلى حفل زفاف بشاحنة، وسط فيتنام.

وكانت الحافلة تقل ” عريس ” فيتنامي وأفراد أسرته من إقليم كوانج تري، إلى منزل العروس في إقليم بنه دنه خلال الساعات الأولى من يوم الزفاف.

وأوضحت ” الحكومة الفيتنامية ” ، أنه قتل في الحادث عشرة أشخاص فور وقوع الحادث، فيما لقي ثلاثة بينهم العريس حتفهم وهم في طريقهم للمستشفى قبل أن يتم إسعاف “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 30 دقيقة

الدايم الله والفاني خلقه ,,

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