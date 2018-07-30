فيديو تشويقي من بوجاتي للمصابيح الخلفية لموديل ديفو

أميرة خالد(صدى):

بعد الكشف عن فتحة سقف مزدوجة لموديلات شيرون مؤخراً, عادت بوجاتي لتذكرنا أنها تخطط لتقديم سيارة جديدة في الشهر المقبل خلال حدث The Quail وهو تجمع سباقي يجري في كاليفورنيا, وكانت السيارة الجديدة قد ظهرت في صور تشويقية في 10 يوليو وخرجت باسم مختلف عن شيرون حيث ينتظر أن يكون اسمها ديفو على اسم سائق السباقات الفرنسي الشهير البرت ديفو ، وظهرت السيارة في فيديو تشويقي جديد تصميمها الشرس.

والفيديو يقدم لنا لمحة فقط عن الجزء الخلفي من السيارة, التي ستأتي بمصابيح خلفية جديدة تماماً على سيارات بوجاتي مقارنة بمصابيح شيرون التي تأتي بعرض السيارة في الخلف من خلال حصول ديفو على وحدات اضاءة منفصلة تضم العشرات من الوحدات الليد أو OLED ويبدو أن المصابيح الخلفية تاخذ اتجاه حاد بالاتجاه في الزوايا العليا من الصادم. الخلفي

ومن خلال الفيديو يمكن التاكد من أن السيارة خفيفة الوزن مع قدرة مميزة في القيادة أي أنها أفضل من شيرون العادية وشيرون سبورت كما ستوفر ديفو قوة سفلية كبيرة مع تصميم مثير . ويتوقع تقديم مزيد من الصور التشويقية للسيارة قبل عرضها في الفترة المقبلة في 24 أغسطس مع تصنيع الشركة لعدد 40 نسخة من هذا الطراز بسعر 5.8 مليون دولار للنسخة .