موعد إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن

عادل الحربي (صدى):

أعلن حساب المواطن، عن موعد إيداع الدفعة التاسعة من الدعم في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وقال البرنامج أن من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، في العاشر من شهر أغسطس المقبل، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر : http://ca.gov.sa