وظائف شاغرة لدى التعاونية للتأمين في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التعاونية للتأمين، عدد 27 وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “ مسوق ميداني ” ؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في كل من الرياض، والقصيم، والدوادمي، ومكة المكرمة، والخرج، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، وتبوك، وحفر الباطن، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير، وجازن، والهفوف، وحائل، ونجران، والجبيل، وبيشة، والباحة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنــــــا .