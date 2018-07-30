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وظائف شاغرة لدى التعاونية للتأمين في عدة مدن

وظائف شاغرة لدى التعاونية للتأمين في عدة مدن
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التعاونية للتأمين، عدد 27 وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “ مسوق ميداني ” ؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في كل من الرياض، والقصيم، والدوادمي، ومكة المكرمة، والخرج، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، وتبوك، وحفر الباطن، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير، وجازن، والهفوف، وحائل، ونجران، والجبيل، وبيشة، والباحة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 35 دقيقة

بالتوفيق لجميع المتقدمين

[ عدد التعليقات: 11027 ] نشر منذ 20 دقيقة

موفقين خير

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