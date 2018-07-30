رئيس بلدية رفحاء يعقد صباح اليوم إجتماع بادارة الشؤن الفنيه وادارة الخدمات بكافة اقسامها

محمد السعران(صدى):

عقد رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الورده صباح اليوم إجتماع بادارة الشؤن الفنيه وادارة الخدمات بكافة اقسامها .

وقد تم خلال الاجتماع التوجيه حيال حمله مكثفه لاعمال النظافه والزراعه وازالة التشوه البصري ، والعمل على الاولويات بمتابعة تنفيذ المشاريع لاستفادة المواطنين منها على الوجه المطلوب ، ومعالجة المستنقعات، وكذلك المطبات واعمال الإناره وصيانة الارصفه والمسطحات الخضراء وتكريب النخيل وانجاز معاملات المواطنين اولاً بأول ، بالإضافة إلى تشديد الرقابه الصحيه على المطاعم والبوفيهات وصالونات الحلاقه بمحافظة رفحاء والقرى التابعه لها.

واوضح الدكتور الورده أن الإجتماع يأتي لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية للرقي بخدمة المواطن ، بمتابعة امين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري ، وبإشراف مباشر من محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني .