عقب تسجيل أول أهدافه.. روني يتعرض لكسر في الأنف

ماجد محمد(صدى):

تعرض واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم ، لإصابة بكسر في الأنف، وذلك بعد تسجيل أول هدف له بقميص فريق دي.سي يونايتد بالدوري الأمريكي للمحترفين .

وتمكن روني 32/ عاما/ الذي انضم إلى الفريق الأمريكي قادما من إيفرتون الإنجليزي ، من تسجيل الهدف الأول لدي.سي يونايتد في شباك كولورادو رابيدز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2 / 1.

وأوضح روني عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أمس الأحد : ” سعيد بتسجيل أول هدف لي مع دي.سي يونايتد في الليلة الماضية لكنني تعرضت لكسر في الأنف وجرح تطلب خمس غرز ” .

وكان روني قد انضم إلى الفريق الأمريكي في يونيو الماضي بعقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.