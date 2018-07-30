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عقب تسجيل أول أهدافه.. روني يتعرض لكسر في الأنف

عقب تسجيل أول أهدافه.. روني يتعرض لكسر في الأنف
ماجد محمد(صدى):

تعرض واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم ، لإصابة بكسر في الأنف، وذلك بعد تسجيل أول هدف له بقميص فريق دي.سي يونايتد بالدوري الأمريكي للمحترفين .

وتمكن روني 32/ عاما/ الذي انضم إلى الفريق الأمريكي قادما من إيفرتون الإنجليزي ، من تسجيل الهدف الأول لدي.سي يونايتد في شباك كولورادو رابيدز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2 / 1.

وأوضح روني عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أمس الأحد : ” سعيد بتسجيل أول هدف لي مع دي.سي يونايتد في الليلة الماضية لكنني تعرضت لكسر في الأنف وجرح تطلب خمس غرز ” .
وكان روني قد انضم إلى الفريق الأمريكي في يونيو الماضي بعقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يشفيه

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 39 دقيقة

لا حول ولاقوة الا بالله

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