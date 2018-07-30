بعد الكشف عن فساد قطر في استضافة المونديال.. بن سحيم: القادم أعظم

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن فساد النظام القطري في استضافة كأس العالم ليس إلا حلقة في الفساد الأعظم الذي يمارسه النظام ويسيء لسمعة بلادي دولياً.

وتسائل في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” هل توقعوا أن ينجوا من فسادهم في شراء الذمم؟.. إذا كانت هذه المرة كشفت الأدلة والبراهين عن فساد جديد للنظام القطري في استضافة كأس العالم، فإن القضايا التي لم يتم كشفها أضعاف مضاعفة والقادم أعظم لهذا النظام ” .

وأضاف : ” الفساد جزء أساسي من عقيدة النظام القطري .. من يصدق: 500 مليون دولار أسبوعياً كلفة استضافة كأس العالم 2022؟.. من يصدق: 200 مليار دولار الكلفة الاجمالية للاستضافة؟.. من يصدق: هذه أغلى استضافة في التاريخ لكأس عالم كل هذا الانفاق المهول فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لبلادنا ” .

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