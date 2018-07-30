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بالفيديو.. الرئيس الفلبيني يسحق عشرات السيارات الفارهة

بالفيديو.. الرئيس الفلبيني يسحق عشرات السيارات الفارهة
مانيلا(صدى):

دمَّر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، عشرات السيارات الفارهة ضمن حملة لمكافحة الفساد في بلاده.
وأشرف ” دوتيرتي ” ، على عملية سحق السيارات والتي تمت بواسطة جرافات ضخمة سارت فوقها في مانيلا العاصمة الفلبينية .

أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن السلطات ضبطت السيارات أثناء محاولة تهريبها إلى الفلبين، وقد بلغ عددها 30 سيارة، بقيمة وصلت إلى مليون و200 ألف دولار أمريكي، من طرازات: جاكور، ولكزس، وكورفيت شفروليه وغيرها.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 49 دقيقة

الرئيس هذا كاشت بمعنى الكلمه ,,

[ عدد التعليقات: 50733 ] نشر منذ 49 دقيقة

الرئيس هذا كاشت بمعنى الكلمه ,,

[ عدد التعليقات: 2654 ] نشر منذ 20 دقيقة

حقا اهل العقول في راحة , كان بالامكان مصادرة السيارات وبيعها في مزاد علني لمصلحة الدولة بحيث يستفيد منها بعض فئات المجتمع المغلوبين على امرهم , والسؤال هل قام بفحص صحي شامل قبل تولي هذا المنصب خصوصا ان له شطحات تودي ورى الشمس.

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 14 دقيقة

ان صح الخبر فهذا قرار غبي جدا

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