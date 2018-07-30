بالفيديو.. الرئيس الفلبيني يسحق عشرات السيارات الفارهة

مانيلا(صدى):

دمَّر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، عشرات السيارات الفارهة ضمن حملة لمكافحة الفساد في بلاده.

وأشرف ” دوتيرتي ” ، على عملية سحق السيارات والتي تمت بواسطة جرافات ضخمة سارت فوقها في مانيلا العاصمة الفلبينية .

أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن السلطات ضبطت السيارات أثناء محاولة تهريبها إلى الفلبين، وقد بلغ عددها 30 سيارة، بقيمة وصلت إلى مليون و200 ألف دولار أمريكي، من طرازات: جاكور، ولكزس، وكورفيت شفروليه وغيرها.