طموحات مرتفعة لجماهير النصر بإدارة آل سويلم

ماجد محمد(صدى):

أعلن ” سعود آل سويلم ” الرئيس الجديد لنادي النصر، اليوم الإثنين، تكلفه بضم ظهيري الفيصلي حمد آل منصور وسلطان الغنام، قبل نهاية الموسم الماضي.

وقدم ” آل سويلم ” ، بطاقة تعارف لجماهير ناديه، قبل أن يصل إلى كرسي رئاسة النادي.

ومن جانبها استقبلت جماهير النصر، قرار تكليف آل سويلم برئاسة النادي، بطموحات مرتفعة، في إنجاز تعاقدات غير مسبوقة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبالتزامن مع انطلاق معسكر النصر، المقام حاليًا في سويسرا، بدأ الشك يتسلل لنفوس الجماهير، بعد بطء الإدارة في حسم قائمة المحترفين الأجانب داخل الفريق.

وتحارب إدارة النصر على أكثر من جبهة خاصة الشائعات التي تحيط بمعسكر النادي، فضلًا عن المفاوضات التي تجريها لدعم الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.