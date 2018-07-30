كليات عنيزة تشارك في عنيزة غاليري

سعيد العجل(صدى):

اختتمت كليات عنيزة مشاركتها في مهرجان عنيزة غاليري والتي نظمته لجنة التنمية السياحية تحت شعار حكاية تفاحة وذلك في مركز الملك فهد الحضاري ضمن الأجنحة المشاركة في المهرجان

وقال المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي حرصت الكليات على تعريف الزوار والضيوف على المشاركات والمبادرات والدورات التي تقدمها الكليات لخدمة المجتمع و دور الكليات في المشاركة بالمبادرات التطوعية وذلك من خلال الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية بالمحافظة

من جهتة أوضح نائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى أن الجناح ساهم في تقديم النصائح للخريجين والطرق المتبعة في معادلة الدبلومات للحصول على درجة البكالوريوس علاوة على اطلاع الزوار على التخصصات المتاحة بالكليات التي تلبي احتياج سوق العمل والتي تعد ضمن أولويات الكليات