شاهد .. أول فريق سعودي نسائي يشارك في طواف أوروبا بالدراجات الهوائية

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غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى ان نكون مؤمنين وليس مسلمين
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيخ الشعراوي يقول:-
لما كنت في سان فرانسيسكو سألني احد المستشرقين
– هل كل ما في قرآنكم صحيح ؟!
فاجبت
بالتأكيد نعم
– فسألني :
لماذا إذاً جعل للكافرين عليكم سبيلا ؟!
رغم قوله تعالى :
” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ”
فأجبته:
لأننا مسلمين ولسنا مؤمنين !!
• فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين ؟
رد الشيخ الشعراوي:
• المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان .. الخ من العبادات ، ولكن هم في شقاءٍ تام !!
– شقاء علمي واقتصادي واجتماعي وعسكري .. الخ ، فلماذا هذا الشقاء ؟
• جاء في القرآن الكريم :
‘ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ‘ الحجرات ١٤
سألني اذا لماذا إذن هم في شقاء ؟
أوضحه القرآن الكريم ، لأن المسلمين لم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين فلنتدبر مايلي :
• لو كانوا مؤمنين حقاً لنصرهم الله ، بدليل قوله تعالى :
‘ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ‘الروم ٤٧
• لو كانوا مؤمنين لأصبحوا أكثر شأناً بين الأمم والشعوب ، بدليل قوله تعالى :
‘ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ‘ آل عمران ١٣٩
• لو كانوا مؤمنين ، لما جعل الله عليهم أي سيطرةً من الآخرين ، بدليل قوله تعالى :
‘ ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا ‘ النساء ١٤١
• ولو كانوا مؤمنين لما تركهم الله على هذه الحالة المزرية ، بدليل قوله تعالى :
‘ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ‘ آل عمران ١٧٩
• ولو كانوا مؤمنين لكان الله معهم في كل المواقف ، بدليل قوله تعالى :
‘ وأن الله مع المؤمنين ‘ الأنفال ١٩
• ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين ، قال تعالى :
‘ وما كان أكثرهم مؤمنين ‘
• فمن هم المؤمنون ؟
الجواب من القرآن الكريم هم :
‘ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشّّر المؤمنين ‘ التوبه ١١٢
• نلاحظ أنّ الله تعالى ربط موضوع النصر والغلبة والسيطرة ورقي الحال بالمؤمنين وليس بالمسلمين !
رحم الله الشيخ الجليل وتجاوز الله عنا وعنه .
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
نركيا تجوب العالم بصناعتها الخفيفه والثقيلهلكي تببع من صناعتها للدول ليتنا نصنع مثلهم