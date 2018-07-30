لامبورجيني هوراكان سوبر تروفيو EVO الخاصة تكرم ذكرى 10 سنوات من السباقات

روما(صدى):

نجحت لامبورجيني في الحصول على لقب الأسرع على النوربورجرينج من بورشة 911 GT2 RS ، وفي نفس الوقت تحتفل الشركة الايطالية بذكرى 10 سنوات من السباقات من خلال نسخة هوراكان سوبر تروفيو Eov 10th Edition الخاصة التي تحتفل بذكرى 10 سنوات على سلسلة سباقات سكودارا كورسا سوبر تروفيو.

ومن المقرر تصنيع 10 نسخ فقط من هذه السيارة بما يتناسب مع مرور 10 أعوام على سلسلة السباقات التي عبرت 3 قارات. وقال ماوروتسيو ريجياني , المدير التقني للامبورجيني أن هذه السيارة ترتبط بتقاليدهم وتأتي بالتعاون بين سكودارا كورسا وقسم الأبحاث والتطوير في الشركة مؤكداً أن رياضة السيارات ساعدتهم على تطوير سياراتهم .

وتتميز السيارة بطلاء رمادي بحلة روجر ديوبيوس مع لمسات خضراء لامعة أيروديناميكية ولمسات من 3 ألوان مختلفة ، وهذه الألوان تعزز من الخطوط المنحوتة في السيارة وتظهر الجوانب الديناميكية فيها بصورة كبيرة. كما سيحصل المشترين للسيارة على لوحة أرقام خاصة من 1 الى 10 حسب السيارة موقعة من كبار المسئولين في الشركة الايطالية.

ولم تحصل السيارة على تحديثات كبيرة فيما يتعلق بالأداء, ولكنها حصلت على خرائط ECU جديدة كلياً توفر قوة 630 حصان من محرك السيارة V10 سعة 5.2 لتر بدلاً من قوة 620 حصان. كما سيتوفر لها ناقل حركة X-Trac متتابع من 6 سرعات كما زودت السيارة بمكابح بوش ABS سباقية ونظام تحكم في الجر Motec واطارات بيريللي بي زيرو DHD2 وفرش ألكانتارا للوحة القيادة.