المالكي: إيران تهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، اليوم الاثنين، أن إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا أن التحالف يواصل جهوده لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأوضح ” المالكي ” ، أن الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، يقف خلف الاعتداء على ناقلتي النفط السعوديتين الأسبوع الماضي قرب مضيق باب المندب، مضيفًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية تؤكد الأسلوب الإجرامي لهذه المليشيا.
وعن تجاهل منسق الشؤون الإنسانية باليمن، قال ” العقيد المالكي ” لصحيفة ” صدى ” ، أنه كان الأولى من منسق الشؤون الإنسانية باليمن إظهار الحقيقة للاعتداءات والاحتراقات التى تقوم بها المليشيا الحوثية .
فيما بيّن ” المالكي ” ، أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الرد على مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الحوثية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين خلال عمليات الاستهداف، حيث تواصل مليشيا الحوثي تعطيل دخول سفن المساعدات، من مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين يمني.
طلال[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضربو ايران
ماجد[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
اليهود والنصارى وإيران اكبر عدو للبشريه ينشروا الفوضى في العالم
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
ايران من تحارب في اليمن وليست الحوثيين حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خامنئي ياكلب ياسنجاب يا اكال السحت يامجرم لن ماصنعنا سلاحنا بأيدينا واهتممنا بالدول الاسلاميه فلن ننتصر
الغام صناعه ايرانيه في اليمن وكيف دخلت دمرت سوريا عن طريق السياحه وتريد تدمير اليمن عن طريق تهريب السلاح من عمان فهم فتحوا السياحه في عمان وصارت مباشره والهدفوتهريب فلولهم الى اليمن عن طريق عمان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم اكفنا بهم بما شئت ,,