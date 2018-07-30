المالكي: إيران تهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

سعيد العجل(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، اليوم الاثنين، أن إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا أن التحالف يواصل جهوده لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأوضح ” المالكي ” ، أن الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، يقف خلف الاعتداء على ناقلتي النفط السعوديتين الأسبوع الماضي قرب مضيق باب المندب، مضيفًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية تؤكد الأسلوب الإجرامي لهذه المليشيا.

وعن تجاهل منسق الشؤون الإنسانية باليمن، قال ” العقيد المالكي ” لصحيفة ” صدى ” ، أنه كان الأولى من منسق الشؤون الإنسانية باليمن إظهار الحقيقة للاعتداءات والاحتراقات التى تقوم بها المليشيا الحوثية .

فيما بيّن ” المالكي ” ، أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الرد على مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الحوثية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين خلال عمليات الاستهداف، حيث تواصل مليشيا الحوثي تعطيل دخول سفن المساعدات، من مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين يمني.