وزير الحرس الوطني يزور المصاب السبيعي

الرياض(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم ، بزيارة المصاب الرقيب عايض بن محمد السبيعي الذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، إثر إصابته بالحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني.

ونقل سمو وزير الحرس الوطني للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

واطمأن الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها ، متمنيا له الشفاء العاجل، مثمنا سموه المواقف البطولية التي يسطرها جنودنا البواسل ضد كل من يعبث بأمن الوطن ويحاول المساس منه .

من جانبهم عبر المصاب و ذويه عن شكرهم و تقديرهم و إمتنانهم للقيادة الحكيمة أيدها الله ولسمو وزير الحرس الوطني على زيارته ومشاعره الطيبة التي كان لها الأثر البالغ في نفسه، مؤكدين أنهم نذروا أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله.