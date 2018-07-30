وظائف شاغرة لدى أسواق التميمي بـ 9 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أسواق التميمي عن وظائف شاغرة لحملة جميع المؤهلات في مختلف فروعها حول المملكة ” الرياض، القصيم، الإحساء، الدمام، الظهران، حفر الباطن، الخبر، جامعة الملك عبدالله الأول، و الجبيل “.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– حارس أمن، يتطلب النزاهة والأمانة وامتلاك مهارات تواصل فعالة.

– سائق حافلة، يتطلب النزاهة والأمانة ورخصة سارية المفعول.

– مصفف خضار، يتطلب إجادة القرارة والكتابة باللغة العربية.

– كاشير/ أمين صندوق، يتطلب شهادة الثانوية مع معرفة باستخدام آلة نقاط البيع واستخدام النقد ومعرفة متوسطة باللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن المميزات تتمثل في:

– تأمين طبي وفقا لسياسة ومعايير الشركة.

– إجازة شهر كامل مدفوعة الأجر بعد إتمام 12 شهر في الخدمة.

– بدل مواصلات

– بدل سكن

– بدل غلاء

ولفتت إلى أن التقديم متاح حاليا عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا