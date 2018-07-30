وظائف شاغرة لدى أسواق التميمي بـ 9 مناطق
أعلنت أسواق التميمي عن وظائف شاغرة لحملة جميع المؤهلات في مختلف فروعها حول المملكة ” الرياض، القصيم، الإحساء، الدمام، الظهران، حفر الباطن، الخبر، جامعة الملك عبدالله الأول، و الجبيل “.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:
– حارس أمن، يتطلب النزاهة والأمانة وامتلاك مهارات تواصل فعالة.
– سائق حافلة، يتطلب النزاهة والأمانة ورخصة سارية المفعول.
– مصفف خضار، يتطلب إجادة القرارة والكتابة باللغة العربية.
– كاشير/ أمين صندوق، يتطلب شهادة الثانوية مع معرفة باستخدام آلة نقاط البيع واستخدام النقد ومعرفة متوسطة باللغة الإنجليزية.
كما أشارت إلى أن المميزات تتمثل في:
– تأمين طبي وفقا لسياسة ومعايير الشركة.
– إجازة شهر كامل مدفوعة الأجر بعد إتمام 12 شهر في الخدمة.
– بدل مواصلات
– بدل سكن
– بدل غلاء
ولفتت إلى أن التقديم متاح حاليا عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1557 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الموفق والمستعان