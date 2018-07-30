عجوز تقتل زوجها لإدمانه الأفلام الإباحية

واشنطن(صدى):

قتلت سيدة أمريكية عجوز، زوجها المسن بسبب إدمانة مشاهدة الأفلام الإباحية وتجاهله اعتراضها على هذا الأمر، من خلال إطلاق النار على رأسه.

واعترفت العجوز بجريمتها، حيث اتصلت ” باتريشيا هيل ” صاحبة الـ69 عامًا بالشرطة ظهر يوم السبت بالشرطة، مبلغه إياهم بإطلاقها النار على زوجها ” فرانك ” 65 عامًا في ولاية أركنساس الأمريكية.

وعثرت الشرطة على فرانك جثة هامدة على الأرض غارقًا في دمائه نتيجة إصابته بإصابتين بعيار ناري في ساقه ورأسه.

وألقت الشرطة القبض على زوجته التي عُثر عليها في الفناء الخلفي لمنزلهما، لافته إلى أنه على الرغم من عدم وجود مشادات أو مشاحنات جسدية سابقة بينها وبين زوجها، إلا أن علاقتهما توترت في الآونة الأخيرة عندما لاحظت هوسه بشراء أفلام إباحية.

وأكدت أنها في يوم الجريمة ألغت القنوات الإباحية على التلفاز ولكنها اكتشفت لاحقًا أن فرانك استرجعها مرة أخرى، فتجادلا بشأن إدمانه الأفلام الإباحية وطلبت منه التوقف عن فعل ذلك، لكنه رفض فأطلقت النار على رأسه وساقه بمسدس عيار 22.