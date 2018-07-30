زوجة تتلقى صدمة كبرى بخيانة زوجها لها مع عجوز سبعينية

لندن(صدى):

تلقت زوجة بريطانية صدمة كبرى إثر اكتشافها لخيانة زوجها لها مع سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك عقب تأجيرها لوكالة تحقيقات خاصة بعد شكها في سلوك زوجها.

وأكدت الزوجة، أنها كانت تشعر بخيانة زوجها لها على مدار عام كامل، ولكن لم تتوقع أنه يقيم علاقة جنسية مع سيدة عجوز؛ فيما كشف المحققون، أن الزوج كان على عديد من علاقات مع سيدات مسنات.

ومن جانبه، صرّح ” دانييل شو ” وهو أحد كبار المحققين، قائلًا: ” لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لاكتشاف خيانة الزوج؛ لكن التفاصيل كانت صادمة.. بالرغم من أن الزوجة الشابة لم تطلب الطلاق من زوجها حتى الآن. “