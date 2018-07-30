  • الإثنين 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوجة تتلقى صدمة كبرى بخيانة زوجها لها مع عجوز سبعينية

زوجة تتلقى صدمة كبرى بخيانة زوجها لها مع عجوز سبعينية

زوجة تتلقى صدمة كبرى بخيانة زوجها لها مع عجوز سبعينية
لندن(صدى):

تلقت زوجة بريطانية صدمة كبرى إثر اكتشافها لخيانة زوجها لها مع سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك عقب تأجيرها لوكالة تحقيقات خاصة بعد شكها في سلوك زوجها.

وأكدت الزوجة، أنها كانت تشعر بخيانة زوجها لها على مدار عام كامل، ولكن لم تتوقع أنه يقيم علاقة جنسية مع سيدة عجوز؛ فيما كشف المحققون، أن الزوج كان على عديد من علاقات مع سيدات مسنات.

ومن جانبه، صرّح ” دانييل شو ” وهو أحد كبار المحققين، قائلًا: ” لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لاكتشاف خيانة الزوج؛ لكن التفاصيل كانت صادمة.. بالرغم من أن الزوجة الشابة لم تطلب الطلاق من زوجها حتى الآن. “


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعقب يا ابا العجايز ..

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 2 ساعتين

أبو محمد
هههههههه هههههههههه
والله هذا اللي مايتسمى زيه زي كلب الشوارع أكرمك الله والغريب زوجته اللي صابرة عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *