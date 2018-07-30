بالصور.. في حالة نادرة.. طفلة تولد بجنين يتدلى من بطنها

مانيلا(صدى):

تعرضت طفلة فلبينية الجنسية، لحالة غير مسبوقة من نوعها، حيث وُلدت بجنين يتدلى من بطنها، ويكبر معها كلما تقدمت في العمر.

وروت الطفلة فيرونيكا كومينغر، صاحبة الـ 14 عامًا، معاناتها منذ ولادتها من جنين يتدلى من بطنها يكبر معها كلما كبرت، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تقوم بتنظيفه وتقليم أظافره مثلما تفعل لنفسها.

وتابعت ” فيرونيكا ” : ” عندما كنت صغيرة، ظننت أن هذا الجنين مجرد قدم يخرج من بطني، ولكن عندما كبرت أصبحت أجزاؤه التي تتدلى مني تكبر يوما بعد يوم، حتى أنني أشعر بثقل في حركتي ” .

ومن جانبها، أوضحت والدة الطفلة الفلبينية، أنها كانت على علم بأنها حامل بتوأم، ولكن عند الولادة، فوجئت بخروج جسد آخر من ” فيرونيكا ” ، ولم تستطع تفسير هذه الحالة، مبينة أن الأطباء قالوا لها أن هذه الحالة تسمى ” توأم طفيلي ” .

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تسافر ” فيرونيكا ” إلى تايلاند للخضوع لعملية جراحية، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك للتخلص من الجنين المُتدلي من بطنها.